Jesus ainda não pensa no dérbi e ‘agradece’ tempo para recuperar rotinas

O treinador do Sporting disse hoje que o dérbi com o Benfica ainda não foi abordado no seio da equipa de futebol e destacou o tempo que teve para recuperar algumas rotinas, antes da visita ao Portimonense.

“Não falámos (sobre o jogo da 33.ª jornada, em Alvalade). Esta semana analisámos o jogo com o Boavista e o nosso próximo adversário, que é o Portimonense. Não vale a pena pensar noutros cenários, sabendo que há primeiro um jogo complicado em Portimão”, afirmou Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão da partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa, marcada para sábado, referiu que esta semana foi possível trabalhar com mais pormenor algumas situações de jogo e recuperar rotinas, devido ao menor número de jogos que os ‘leões’ vão ter a partir de agora.

“É diferente quando se consegue trabalhar dois ou três dias. Aproveitámos estes dois dias para trabalhar alguns pormenores que tínhamos deixado de fazer. Quando há rotinas, e se estas não são trabalhadas, a equipa acaba por perdê-las. Aproveitámos mais para fazer trabalho defensivo”, adiantou.

Em Portimão, segundo Jorge Jesus, o Sporting vai encontrar “uma equipa que é difícil de bater no seu estádio” e nem o facto de ser uma das formações com mais golos sofridos (54) deixa o treinador ‘leonino’ descansado.

“Também é a quinta equipa com mais golos no campeonato (46). É uma equipa com um futebol com qualidade técnica e tática. O Vítor Oliveira subiu o Portimonense e agora vai ficar na I Liga. Não é fácil. Eu já passei pelo mesmo. Está a fazer um trabalho com muito mérito”, analisou.

Jesus revelou ainda que o francês Mathieu “não conseguiu recuperar” da lesão contraída frente ao Boavista e “não vai estar em Portimão”, e deu a entender que William Carvalho, que também recupera de problemas físicos, só deverá regressar na próxima jornada, diante do Benfica.

Quem continuará a merecer a aposta do treinador é o médio Bruno Fernandes, que recebeu elogios do treinador. Jesus considerou que o internacional luso garante a mesma consistência jogando na dupla de meio-campo ou como segundo avançado.

“O rendimento dele é tao alto numa posição quanto noutra. Essa decisão, do posicionamento dele, tem a ver com o resultado de um jogo e com o estado físico com que se possa encontrar no jogo. Além da qualidade técnica, tem uma qualidade táctica impressionante para a idade dele. É o médio mais valioso do campeonato português”, disse.

O Sporting, terceiro classificado com 74 pontos, joga no terreno do Portimonense, 11.º com 35, no sábado, a partir das 20:30.