Jéssica Ferreira ruma para o campeonato francês

A guarda-redes internacional madeirense Jéssica Ferreira, que nas últimas temporadas tem defendido as balizas do Colégio de Gaia, vai jogar na próxima temporada no Handball Clermont Auvergne Métrople da I Divisão francesa.

O clube gaulês anunciou na sua página oficial o seu primeiro grande reforço da época com um particular destaque. O campeonato português de andebol feminino nacional perde assim uma das suas principais referências.

Jéssica Ferreira, com 22 anos, segue assim o caminho da sua colega da selecção nacional e também madeirense Isabel Góis, que relembre-se trocou o Madeira SAD pelo campeonato alemão.

Com esta nova ‘internacionalização’, o andebol madeirense passa a contar com um trio em dois dos mais competitivos campeonatos na europa do andebol: Isabel Góis e João Ferraz na Alemanha e agora Jéssica Ferreira em França.