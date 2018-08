Jean Cléber renova com Marítimo até 2021

O médio brasileiro Jean Cléber renovou o contrato com o Marítimo por dois anos, até ao final da temporada 2020/21, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com nota publicada no sítio oficial do emblema maritimista, o acordo foi conseguido após uma conversa com o presidente do clube, Carlos Pereira, para prolongar o vínculo que terminava no final desta época.

O camisola 15 dos ‘verde rubros’ está a começar a sua terceira temporada na Madeira, depois de ter jogado no Centro Sportivo Alagoano.