Jean Cléber e Herrera foram suspensos por dois jogos

O futebolista mexicano Héctor Herrera, do FC Porto, foi hoje suspenso por dois jogos na sequência da expulsão frente ao Paços de Ferreira (3-2), na terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), hoje divulgado, o vermelho direto visto aos 88 minutos da visita ao Paços, em 30 de dezembro de 2017, deveu-se a uma cotovelada num adversário.

“O agente [Herrera], no momento em que estava a ser agarrado ostensivamente pelo adversário, reage com uma cotovelada, atingindo-o na face”, pode ler-se no documento.

No ‘dérbi’ entre Marítimo e União da Madeira (3-2), no dia 29, a expulsão de Jean Cléber, dos maritimistas, foi punida com dois jogos de suspensão, por palavras dirigidas ao árbitro, que agarrou num braço, enquanto Chris Nduwarugira e Alhassane Sylla, do União, cumprem uma partida de fora.

João Vigário vai cumprir um jogo de castigo pela expulsão na visita do Vitória de Guimarães ao Moreirense (3-3).