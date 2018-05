Ivo Vieira abandona comando do Estoril Praia

O Estoril Praia oficializou hoje a saída do treinador Ivo Vieira do comando da equipa de futebol, depois de consumada a despromoção do clube à II Liga, ao fim de seis épocas seguidas no primeiro escalão.

Numa nota publicada no site oficial estorilista, a SAD prestou o seu reconhecimento ao “trabalho, dedicação e empenho” do técnico madeirense, de 42 anos, bem como do adjunto Miguel Romão, revelando que a saída acontece por mútuo acordo.

“As duas partes entendem que o melhor seja o seguimento de caminhos separados e a Estoril Praia Futebol SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais aos dois e que o futuro seja pautado por muitas conquistas”, refere a nota do clube.

Ivo Vieira assumiu em novembro de 2017 a liderança da equipa técnica dos ‘canarinhos’, na sequência da demissão de Pedro Emanuel, após oito derrotas consecutivas, e da transição interina feita por Filipe Pedro, mas não foi capaz de evitar a descida do Estoril, que terminou a I Liga no 18.º e último lugar, com 30 pontos em 34 jogos.