IV Edição do Machico CUP apresentada a 11 de Maio

A IV Edição do Machico CUP Alberto Oculista será apresentada no próximo dia 11 de Maio, pelas 18h30, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Machico.

Luis Alves, coordenador do torneio, refere que desde o seu inicio, em 2015, o torneio tem tido um grande crescimento em termos de participação de equipas regionais e nacionais, salientando que o cenário será melhor nesta IV Edição que pretende bater o record em número de clubes participantes, com 17 clubes convidados.

A prova contará com a participação de cinco equipas nacionais. Academia do Sporting, Escola Benfica - Açores, OS Belenenses, GD Chaves e Canedo FC (Aveiro) visitam a Madeira à procura do troféu desportivo.

Nesta cerimónia, e a par da apresentação do Torneio, serão conhecidos os Padrinhos do mesmo, sucedendo assim a Costinha, antigo atleta do AD Machico e actual treinador do CD Nacional, que apadrinhou a edição de 2017 .

A organização refere que a escolha do padrinho está ligada a ex-atletas que representaram os clubes do concelho e assim prestar-lhes uma pequena homenagem.

Esta IV Edição, apoiada pelo Alberto Oculista, terá a duração de quatro dias. O Machico CUP Alberto Oculista realiza-se nos dias 5, 6, 7 e 8 de Julho nos escalões SUB 8, SUB 10 e SUB 12.

A cerimónia de apresentação contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Machico e de várias entidades e clubes ligados ao desporto regional e nacional.