Itália vence Polónia por 1-0 e ‘adia’ qualificação de Portugal na Liga das Nações

A Itália venceu hoje por 1-0 na Polónia, em jogo do Grupo 3 da Liga das Nações A, e impediu dessa forma a qualificação imediata da seleção portuguesa de futebol para as meias-finais da nova competição.

Em Chorzów, onde, há três dias Portugal venceu por 3-2, os italianos impuseram-se graças a um golo marcado pelo defesa Cristiano Biraghi, aos 90+2 minutos, mantendo-se na corrida pelo apuramento para a fase final, da qual os polacos já estão afastados.

Portugal, campeão europeu em título, totaliza seis pontos, mais dois do que a Itália -- à qual se impôs por 1-0, no Estádio da Luz, em Lisboa -, e mais cinco em relação à Polónia, adversários que defrontará, em Milão, em 17 de novembro, e em Guimarães, em 20 do mesmo mês.