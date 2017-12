Inter de Milão empata e atrasa-se na perseguição ao líder Nápoles

O Inter de Milão empatou hoje sem golos com a Lazio, em jogo da 19.ª jornada da liga italiana de futebol, e atrasou-se na perseguição ao líder, o Nápoles, que na sexta-feira venceu o Crotone, por 1-0.

A formação de Milão, que iniciou o jogo com os portugueses João Cancelo a titular - foi substituído aos 82 minutos - e João Mário no banco de suplentes - entrou aos 73 -, somou um ponto e mantém o terceiro lugar, com 41 pontos, menos três do que a Juventus, que ainda hoje visita o Verona, e menos sete do que o Nápoles.

No jogo de hoje, que mantém no quinto lugar a 11 pontos do líder, o português Nani entrou em campo aos 83 minutos para o lugar de Milinkovic, e Pedro Neto não saiu do banco.

A última jornada de 2017 fica marcada pela primeira vitória de sempre do Benevento na liga italiana de futebol.

O lanterna-vermelha da liga italiana, que à partida para a ronda somava apenas um ponto -- conseguido no empate a dois golos com o AC Milan --, venceu em casa o Chievo, por 1-0.

A 19.ª jornada fica completa hoje com o jogo entre a pentacampeã Juventus e o Verona, que pode voltar a colocar os hexacampeões italianos a um ponto do líder Nápoles.