Inscrições abertas para a V edição da ‘Corrida da Liberdade’

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico foi o palco escolhido para a apresentação da V edição da ‘Corrida da Liberdade’, que liga Machico e Santa Cruz, numa extensão de cerca de 7500 metros.

A prova, que se realiza no dia 25 de Abril, pelas 10 horas, surge no âmbito das comemorações do 25 de Abril, é organizada pela Associação de Atletismo da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal de Machico e a Câmara Municipal de Santa Cruz.

Nesta apresentação estiveram todas as entidades promotoras do evento. O Presidente da Câmara Municipal de Machico, Presidente Ricardo Franco, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e Policarpo Gouveia, da Associação de Atletismo da Madeira.

De referir que este ano a partida para esta corrida é na cidade de Santa Cruz e a chegada em Machico. As inscrições estão abertas, e poderão ser feitas no local de partida, impreterivelmente até trinta minutos antes da prova e a chamada dos atletas, realizar-se-á quinze minutos antes da partida.

Mais informações disponíveis no site da AARAM, em:

https://atletismodamadeira.pt/event/corrida-da-liberdade-santa-cruz-machico/