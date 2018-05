“Incidente” danifica bicicletas e leva ao cancelamento de prova em Machico

Um “incidente” durante a quarta prova da Taça da Madeira de Downhill, que decorria hoje em Machico, levou ao cancelamento da competição. A informação foi avançada, esta noite, através de comunicado conjunto da Associação de Ciclismo da Madeira e do Clube Caniço Riders.

As entidades organizadoras não pormenorizaram qual foi o “incidente”. Adiantaram apenas que “algumas bicicletas” ficaram danificadas, o que “impossibilitou os atletas de poderem realizar a prova”. A decisão de cancelamento foi tomada após consulta do colégio de comissários e com a concordância dos clubes participantes.

A Associação de Ciclismo da Madeira e o Clube Caniço Riders informam ainda que vão reagendar a prova para uma data que não interfira com o calendário previsto.