Inácio regressa para director-geral de futebol do Sporting

Augusto Inácio vai regressar ao Sporting para director-geral de futebol e o presidente Bruno de Carvalho vai deixar de se sentar nos bancos de suplentes, anunciou hoje o clube, em comunicado.

“A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Augusto Inácio para que este assuma, de imediato, o cargo de director-geral do futebol. Augusto Inácio ficará com a responsabilidade da gestão plena do futebol profissional do Sporting Clube de Portugal, reportando ao Conselho de Administração da SAD”, lê-se no comunicado, que recorda o regresso à matriz do projecto iniciado há cinco anos pela actual direção.

Augusto Inácio, de 63 anos, já desempenhou estas funções entre 2013 e 2015 e estava sem clube depois de ter treinado os egípcios do Zamalek.

Antes, levou o Sporting ao título de campeão, em 1999/2000, numa carreira que já passou por clubes como Felgueiras, Marítimo, Desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães, Belenenses, Al-Ahli, Beira-Mar, Ionikos, Foolad, Interclube, Naval 1.º de Maio, Leixões, Vaslui e Moreirense.

“Por decisão do próprio, o presidente do Conselho de Administração da SAD e do clube deixará de estar presente no banco de suplentes nos jogos da equipa de futebol profissional, exercendo as suas funções institucionais”, conclui o clube.