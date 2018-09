Imprensa italiana fala em expulsão “absurda” de Cristiano Ronaldo

A imprensa desportiva internacional desta quinta-feira foca-se essencialmente na expulsão de Cristiano Ronaldo, ontem, frente ao Valência, no jogo de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Começando pelos matutinos italianos, mais concretamente o Corriere dello Sport, o desportivo usa a expressão ‘Mesmo Sem’, numa clara alusão à vitória da Juventus sem a ‘estrela’ da companhia. “CR7 expulso depois da meia-hora de jogo sai em lágrimas, mas a Juve não se decompõe. Duas penalidades de Pjanic dão a Allegri o sucesso em Valência”, pode ler-se na referida publicação.

Por seu turno, o Tuttosport usa o título ‘Mítico’ para categorizar o triunfo da Vecchia Signora, em Espanha. “Juventus imensa sob o Valência apesar da vergonhosa arbitragem do alemão Brych”, escreve o Tuttosport.

Já a Gazzetta dello Sport destaca a vitória dos italianos, mesmo reduzidos a 10 elementos durante grande parte do encontro. “Juve de 10. Mais fortes que o árbitro”, escreve o desportivo, que considera “absurdo” o cartão vermelho exibido a CR7.

Por Espanha há também referências ao ‘astro’ madeirense. O Super Deporte pergunta pelo Valência da época passada, enquanto a Marca, jornal afecto ao Real Madrid, descreve o momento de ontem numa simples frase: “Cristiano levou cartão vermelho e saiu chorando”. Ainda pelas terras de ‘nuestros hermanos’, o Récord destaca a vitória do Real Madrid e lembra que ‘Há vida sem CR7’.

Importa referir que a Juventus venceu a partida por 2-0, com golos de Pjanic, na conversão de duas grandes penalidades, partilhando a liderança do Grupo H da ‘Liga Milionária’ a par do Manchester United. Recorde-se que Cristiano Ronaldo contabilizou a sua 11.ª expulsão da carreira.