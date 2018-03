Imprensa internacional alega que Ronaldo tentou dar pontapé a Daniel Alves, veja o vídeo

O mundo do futebol já sabe que a relação entre Cristiano Ronaldo e Daniel Alves sempre foi turbulenta no relvado, e o desafio da passada terça-feira, para a Liga dos Campeões, teve dois momentos de alta tensão entre ambos, no Parque dos Príncipes.

De acordo com a imprensa espanhola, a dada altura do encontro, o lateral brasileiro limpa o nariz com a mão e esfrega no braço de Cristiano Ronaldo, uma atitude que os espanhóis até brincam afirmando que é ‘A mão de Deus’.

Mais tarde, o ‘astro’ madeirense caiu num fora de jogo e, para repor rapidamente a bola, Daniel Alves empurrou ligeiramente CR7. Ora, o Melhor do Mundo não gostou e parece ter atirado um pontapé, atitude que valeu uma repreensão do árbitro alemão Felix Brych.

Tudo para ver no vídeo que lhe apresentamos.