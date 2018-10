Imprensa desportiva italiana rendida ao astro madeirense

Cristiano Ronaldo foi a estrela da noite no jogo a contar para 10.ª jornada da Liga Italiana, em casa do Empoli, marcando os dois golos que deram a vitória à Juventus. Esta manhã as capas da imprensa desportiva italiana não pouparam elogias ao astro madeirense.

O Corriere dello Sport fala em “CR7 sempre decisivo” e realça as declarações de Allegri sobre o segundo “golo louco” de Ronaldo: “uma proeza digna de ser mostrada às crianças”, cita o matutino.

Já a La Gazzetta Sportiva apelida Ronaldo de “extraterrestre”, enquanto o Tuttosport diz que CR7 é o “ouro da Juve”, depois de ter conseguido dar a volta ao marcador, colocando a ‘vecchia signora’ na liderança incontestada do campeonato.

A Juventus continua em primeiro, com 28 pontos, mais sete que o Nápoles, que recebe hoje à noite (20h30) o Roma.