Humberto Coelho admite que título europeu muda a responsabilidade de Portugal

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Humberto Coelho, reconheceu hoje que o título europeu conquistado em 2016 levou a seleção portuguesa para um “patamar superior” nas expectativas para o Mundial2018 e que a responsabilidade é agora maior.

“Hoje em dia, Portugal é reconhecido como uma boa seleção e por ter boas condições de trabalho. Temos também equipas portuguesas no ‘top’ das melhores europeias. Vamos fazer para que essas expectativas, dentro do que é razoável, se mantenham, entrando para conseguir os objetivos, que é ir o mais longe possível. Se ganharmos, melhor”, afirmou.

À margem de uma visita ao complexo do Estoril Open, o dirigente federativo assumiu também que já existe alguma ansiedade pela competição que vai decorrer na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho, enfatizando o caráter único de um Mundial, mas sem esconder a esperança de ver Portugal “fazer um bom campeonato” em solo russo.

“Temos uma responsabilidade porque fomos campeões europeus e agora toda a gente tem os olhos em nós, não só os adversários como o público em geral. Sabemos que o Campeonato do Mundo é um campeonato difícil e diferente do Europeu, porque são tipos de futebol diferente. Portanto, a preparação tem de ser melhor. É difícil, mas temos confiança no trabalho que estamos a fazer e o selecionador, especialmente, está a fazer um trabalho extraordinário”, disse.

Além da equipa principal, Humberto Coelho lembrou ainda as outras ambições portuguesas ao nível dos sub-17 e sub-19, ambos com o respetivo Campeonato da Europa no horizonte. Para o ‘vice’ da FPF, estas gerações são o corolário do esforço dos clubes nacionais.

“Estamos a aproveitar bem o trabalho que é feito nos clubes, penso que é fundamental. Hoje em dia está a trabalhar-se muito bem a formação nos clubes e nós acompanhamos e desenvolvemos esse trabalho ao nível de seleções. É fundamental para termos jogadores mais tarde”, vincou.

Portugal está integrado no grupo B do Campeonato do Mundo, ao lado das seleções de Espanha, Irão e Marrocos. A estreia dos campeões europeus está marcada para 15 de junho, em Sochi, frente ao rival espanhol, seguindo-se depois os jogos com Marrocos no dia 20 e Irão no dia 25.