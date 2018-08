Hóquei do Carvalheiro garante Fábio Sousa

O CF Carvalheiro garantiu mais um reforço para a sua equipa de hóquei em patins, que vai participar no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, Zona Norte B. Trata-se de Fábio Sousa, jogador bem conhecido da modalidade e que vem valorizar ainda mais o plantel às ordens do técnico Pedro Brázio.

Fábio Sousa começou a jogar hóquei em patins aos sete anos, no CD São Roque, percorrendo todos os escalões e sagrando-se campeão por diversas vezes, quer na formação como na equipa principal, onde se iniciou com apenas dezassete anos.

Em 2015, recebeu um convite para jogar em França, onde representou uma equipa da 2.ª Divisão, regressando dois anos volvidos à Madeira para jogar no CS Marítimo na temporada que findou.

“Aceitei o convite do CF Carvalheiro por ser um projecto ambicioso, no qual o presidente do clube está fortemente envolvido e que é formado por pessoas com valor e vontade de desenvolver um bom trabalho”, explica Fábio Sousa ao site do seu novo clube.

Sobre as suas expectativas para este novo desafio, o jogador refere que “pretende ser uma mais valia para a equipa, que é formada por diversos jogadores da minha geração”, realçando ainda o desejo de “ajudar os mais novos”.