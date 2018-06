Holdimo apela à “contenção de todos os jogadores”

A Holdimo, detentora de 29,8% do capital do Sporting, “apela publicamente à contenção de todos os jogadores”, após conhecer as notícias de rescisões unilaterais apresentadas pelos futebolistas Rui Patrício e Daniel Podence.

“A Holdimo já requereu intervenção judicial, com carácter de urgência, para destituição imediata dos membros da Comissão Executiva da SAD”, refere o comunicado hoje divulgado pelo accionista, que também se demarca de “todas as posições públicas que o Dr. Bruno de Carvalho fez com considerações sobre a equipa, em geral, ou de algum jogador em particular”.

O maior accionista da SAD a seguir ao próprio clube diz que “não ficou indiferente e está a promover uma solução” e que “tudo está a fazer para que haja uma mudança célere na condução dos destinos da SAD, a bem da sociedade, a bem de todos os seus trabalhadores, a bem dos jogadores e a bem da equipa técnica”.

“É com esta autoridade moral que nos dirigimos aos jogadores e respectivos agentes, apelando para que se associem à solução e não optem por actos emocionais que podem ter consequências graves para todas as partes. A via judicial pode ser um calvário que a ninguém aproveita”, prossegue o comunicado, concluindo que “é pela via da razão” que se vai “construir uma alternativa”.