Holandeses do JD Techniek Hurry Up no caminho da SAD

Está encontrado o próximo adversário dos madeirenses do Madeira Andebol SAD na próxima eliminatória da Challenge Cup. O conjunto comandado pelo técnico Paulo Fidalgo vai defrontar os holandeses do JD Techniek Hurry Up, equipa que na 2.ª eliminatória afastou os macedónios do HC Olimpus 85. Em casa a equipa da Macedónia perdeu por 30-16 e na Holanda sofreram uma pesada derrota por 42-21. O Madeira SAD irá assim medir forças com esta equipa da Holanda cuja 1.ª mão irá ter lugar no próximo dia 18 de Novembro fora de casa. No Pavilhão do Funchal, no dia 24 de novembro, haverá lugar à disputa da 2.ª mão. Neste plantel do próximo adversário do Madeira SAD, o primeiro na edição deste ano, registe-se a presença do português Filipe Azenha e do Espanhol Navarro.