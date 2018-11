Há 16 anos que um treinador não era despedido tão ‘tarde’ em Portugal numa lista que é ‘liderada’ pelo Marítimo

Está consumada a primeira ‘chicotada psicológica’ do campeonato com o despedimento de José Peseiro do cargo de treinador do Sporting, após a derrota caseira, frente ao Estoril-Praia, em jogo a contar para a Taça da Liga. Com esta saída, o técnico estabeleceu uma nova marca, isto porque foram precisos 16 anos para um técnico ser despedido à oitava jornada, em Portugal.

Para nos recordarmos da última vez que isso havia acontecido precisamos de recuar até à época 2002/2003, quando Manuel Fernandes saiu do Santa Clara à 11.ª jornada. Desde então, o registo de despedimentos na I Liga foi sempre perpetrado até à quinta jornada, numa lista que é liderada pelo Marítimo: o clube insular despediu nestes últimos 16 anos quatro treinadores nos primeiros cinco jogos do campeonato. Manuel Cajuda (2004/2005 - 1.ª jornada), Juca (2006/2007 - 4.ª jornada), Van Der Gaag (2010/2011 - 4.ª jornada) e, mais recentemente, Paulo César Gusmão (2016/2017 - 5.ª jornada).