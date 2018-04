Guimarães e Moreirense abrem no Minho a antepenúltima ronda da I Liga

Vitória de Guimarães, que vem de dois jogos sem vencer, e Moreirense, que luta pela manutenção, abrem hoje a 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga de futebol, com o dérbi do Minho, no D. Afonso Henriques.

Já sem ambições europeias e sem o problema da manutenção, a formação de José Peseiro segue no nono lugar e procura regressar aos triunfos, para ascender provisoriamente ao oitavo posto, que é ocupado pelo Boavista.

Por seu lado, o Moreirense está a passar uma boa fase, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos cincos jogos, e um triunfo em Guimarães garante praticamente a continuidade no principal escalão do futebol português.

A equipa de Petit está no 13.º lugar, cinco pontos acima da zona de descida.

O encontro está agendado para as 20h30.

Programa da 32.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 27 Abril:

Vitória de Guimarães -- Moreirense, 20h30 (Sport TV)

- Sábado, 28 Abril:

Vitória de Setúbal -- Feirense, 16 horas (Sport TV)

Benfica -- Tondela, 18h15 (BTV)

Portimonense -- Sporting, 20h30 (Sport TV)

- Domingo, 29 Abril:

Boavista - Paços de Ferreira, 16:00 (Sport TV)

Rio Ave - Desportivo de Chaves, 16:00 (Sport TV)

Marítimo - FC Porto, 18 horas (Sport TV)

Belenenses - Sporting de Braga, 20h15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 30 Abril:

Desportivo das Aves -- Estoril Praia, 20 horas (Sport TV)