Guardiola quer renovar contrato

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, confirmou hoje que Sergio Aguero não vai jogar nas próximas semanas, mas tranquilizou os adeptos argentinos dizendo que vai recuperá-lo para o Mundial e falou ainda do seu futuro enquanto treinador.

Aguero foi submetido, na terça-feira, a uma pequena intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo, para tratar a lesão que se arrasta desde o início de março.

O último jogo do internacional argentino foi com o Liverpool, nos quartos de final da Liga dos Campeões, em que disputou apenas 24 minutos.

“São quatro a cinco semanas. Agora está em Barcelona, já que a primeira parte da sua recuperação é lá. Vamos tentar que esteja pronto para o Mundial”, disse hoje Guardiola, na conferência de imprensa do jogo de domingo com o Swansea, de Carlos Carvalhal.

Aguero, de 29 anos, é o melhor marcador da temporada do Manchester City, com 30 golos, em todas as competições.

Pep Guardiola falou ainda do seu futuro e admitiu querer prolongar o seu contrato com o clube inglês, com o qual já garantiu esta época o título de campeão, embora ainda tenha um ano para cumprir, dos três do acordo inicial.

“Depende da minha energia, da minha força para continuar. Agora sinto-me bem”, disse Guardiola em conferência de imprensa.

Antes do City, o treinador espanhol passou pelo FC Barcelona e Bayern de Munique.

O Manchester City sagrou-se campeão no domingo, depois do Manchester United, segundo classificado, perder em casa contra o último da liga inglesa.

Com cinco jogos por disputar, o Manchester City, passou a somar 87 pontos, contra 74 do Manchester United, segundo classificado, que só pode chegar aos 86.