Guardião do Chievo agradece preocupação da “lenda” Cristiano Ronaldo

Stefano Sorrentino teve uma estreia dolorosa na Liga Italiana, versão 2018/2019. O guardião do Chievo, que fracturou o nariz e sofreu um traumatismo craniano após um choque com Cristiano Ronaldo, agradeceu na sua conta pessoal de Twitter a preocupação de CR7 com o seu estado de saúde apelidando o ‘astro’ madeirense de “lenda”.

“Recebi uma mensagem de amizade e recuperação da parte do Cristiano Ronaldo. Obrigado lenda”, escreveu o guarda-redes de 39 anos na supracitada rede social.

A partida, recorde-se, terminou num 3-2 favorável à Juventus, que alcançou o triunfo já bem perto do apito final.