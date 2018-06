Grupo Desportivo do Estreito reactiva Torneio de Hóquei em Patins ‘Os Cerejinhas’

A secção de Hóquei em Patins do Grupo Desportivo do Estreito organiza, entre os dias 21 a 24 de Junho, a XIII edição do torneio ‘Os Cerejinhas’. A primeira edição deste torneio aconteceu na época 1992/1993. “Passados alguns anos e após 8 anos de interrupção, a secção tenta recuperar aquela que foi, em tempos, a maior festa de Hóquei em Patins da Região, juntando equipas madeirenses a outras de fora da região, nos escalões de benjamins, escolares e sub-13”, diz a organização que tem como objectivo promover a aprendizagem desportiva e a partilha de experiências entre as equipas participantes.

O torneio tem início no dia 21 de Junho, às 19 horas, e decorrerá no pavilhão desportivo da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo da Torre, Câmara de Lobos, contando com a participação de cinco equipas no escalão de Benjamins, quatro equipas no escalão de escolares e quatro no escalão de sub-13.

A cerimónia de encerramento está agendada para o dia 24 de Junho às 13 horas, no pavilhão onde serão disputados todos os jogos. Na expectativa de tornar este evento, mais uma grande festa do Hóquei, a organização convida todos os adeptos da modalidade a estarem presentes.