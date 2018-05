“Grande vitória da Madeira e dos madeirenses”

Já passava da uma hora desta madrugada quando dirigentes, equipa técnica e jogadores do Nacional foram recebidos na Câmara Municipal do Funchal.

Os adeptos ficaram às portas dos Paços do Concelho mas nem por isso deixaram de ouvir os discursos de ordem, através de um sistema de som, do presidente da edilidade funchalense, Paulo Cafôfo, e do emocionado presidente do Nacional, Rui Alves.

“É com muita honra que o Funchal recebe aqui aqueles que tiveram capacidade de subir à I Liga e que se sagraram campeões. Não é para todos, perante as dificuldades, ultrapassarem os obstáculos e demonstrarem aquilo que é a força do Nacional. Deram um exemplo, de empenho, resiliência, superando os desafios. Dizemos que fácil é cair, difícil é levantar-se e o Nacional soube levantar-se”, valorizou Paulo Cafôfo, que fez também questão de “lembrar um amigo especial, o Gris Teixeira, um grande nacionalista” e de afirmar que o sucesso do Nacional “é uma vitória da Madeira e dos madeirenses”.

“Estamos todos satisfeitos por esta subida de divisão. A projecção da Madeira faz-se também através do desporto, pelo impacto que tem na promoção da Região e na nossa economia. Termos duas equipas no principal escalão no futebol português é óptimo. É uma afirmação do povo madeirense”, disse ainda o presidente da câmara funchalense.

Por sua vez, Rui Alves salientou que “foi uma força de acreditar que conseguimos realizar um sonho”. Emocionado, frisou que a “Madeira, mais uma vez, sai reforçada ao mais alto nível, num desporto que tem um impacto que, infelizmente, ainda não foi possível fazer uma avaliação concreta daquilo que representa para esta maravilhosa ilha” e realçou que a vitória do Nacional “não é de uns contra os outros”. “É, sobretudo, a vitória da Madeira. Uns fazem parte do todo e o todo é o mais importante. Viva a Madeira, viva o Funchal”, entoou.