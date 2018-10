Governo Regional homenageia Frederico Rezende

O Governo Regional vai prestar homenagem a Frederico Rezende, atleta do Marítimo que realizou, no passado mês de Agosto, a travessia em mota de água entre os Açores e a Madeira.

A homenagem acontece na próximo terça-feira, pelas 18h30, na Quinta Vigia.

Recorde-se que Frederico Rezende já realizou, anteriormente, outras travessias, com destaque para Lisboa-Funchal, em Setembro de 2013, estabelecendo na altura o record do Guiness World Record, na categoria de ‘Longest Jet Ski Uninterrupted Cross in Open Sea’. O atleta marcou mais uma história mundial com um novo recorde do Livro do Guiness, ao realizar a sua sétima epopeia, percorrendo 560 milhas náuticas em apenas 38h06.