Governo Regional homenageia amanhã Frederico Resende

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, amanhã, dia 30 de Outubro, às 18h30, na Quinta Vigia, à cerimónia de homenagem ao atleta Frederico Rezende que recebeu um voto de louvor do Governo Regional, no início de Agosto último, pelo sucesso da travessia, em moto náutica, entre os Açores e a Madeira, num acto que teve a particularidade de estar associado à comemoração dos 600 Anos da Descoberta do Porto Santo e da Madeira e que teve início a 3 de Agosto e conclusão um dia depois, a 4 de Agosto.

No louvor, o Governo Regional da Madeira manifestou o seu contentamento e admiração por mais um feito de Frederico Rezende. Um homem que junta o muito que faz pela Madeira na sua vida empresarial à promoção que, destemidamente, realiza da nossa Região.

No entanto, não foi a primeira vez que Frederico Rezende protagoniza tais feitos, dignos da nossa maior admiração. As suas travessias entre o Porto Santo e o Funchal e entre Lisboa e o Funchal foram outros casos notáveis de coragem.

É o Atleta, mas sobretudo o Homem, que é homenageado amanhã na Quinta Vigia, em sessão que contará com a presença de familiares e várias personalidades ligadas ao Clube do atleta (o Clube Sport Marítimo) e à modalidade.

Dados sobre Frederico Rezende

O atleta do Marítimo, Frederico Rezende, nasceu a 23 de Abril de 1963. Residente no Funchal e engenheiro de profissão, desde cedo demonstrou o seu espírito desportista e aventureiro.

Foi atleta federado de Jet Ski, Campeão Regional e Campeão da Taça da Madeira por mais de uma vez na primeira década deste século.

Após alguns anos a competir e a passear em mota de água surgiu a vontade de ir mais além, talvez uma característica de ilhéu, como se costuma dizer.

A primeira grande aventura em mota de água nasceu dessa vontade no ano 2000. O desafio consistiu em fazer a ligação entre o Funchal e o Porto Santo, 42 milhas náuticas separam as duas ilhas, elaborando a viagem numa duração de 02h00, com o Clube Naval do Funchal como entidade organizadora e promotora.

Em 2001 de forma natural aconteceu a segunda travessia em mota de água unindo o Funchal às Ilhas Desertas, 22 milhas náuticas numa duração de 01h00.

Passado alguns anos aventurou-se numa travessia de maior curso, 2008 foi o ano da união entre o Funchal e as Ilhas Selvagens, obrigando a uma maior organização e logística, 160 milhas náuticas numa duração de 8 horas e 30 minutos.

No ano seguinte quis galgar mais longe, sendo feita a primeira travessia internacional, aventura que ligou o Funchal e as Ilhas Espanholas de Canárias, 260 milhas náuticas com uma duração de 14 horas e 30 minutos, obrigando a uma logística, organização e apoio cada vez mais rigorosos.

Em 2010, fez a travessia que considerou a mais violenta em termos meteorológicos e físicos de todas as travessias, a ligação de Essaouira (Marrocos) até ao Funchal (Ilha da Madeira), um percurso com 370 milhas náuticas elaborado em 24 horas e 30 minutos.

Registado como atleta maritimista, em 2013, Frederico Rezende, fez a viagem mais longa de todas as suas aventuras. A ligação entre Lisboa e Funchal concretizada de 11 a 13 de Setembro, teve um percurso de 521 milhas náuticas na qual executou em 48 horas e 30 minutos sem interrupções.

Com este resultado, Frederico Rezende viu confirmado o seu nome no Guinness World Records.

O seu último desafio e o mais longo de todos decorreu este ano, com a ligação de duas ilhas insulares Ponta Delgada (Açores) e o Funchal (Ilha da Madeira), mais uma vez demonstrou o seu espírito aventureiro aos 55 anos.

No dia 3 de Agosto partiu de São Miguel ao inicio da manha chegando ao cais do Funchal no dia 4 antes das 24 horas. 530 milhas náuticas separam as duas ilhas, o atleta maritimista superou as suas expectativas e finalizou a travessia em 38h06m das 48 horas previstas.

Esta aventura foi inserida nas comemorações dos 600 anos da Descoberta da Ilha da Madeira e contou ainda, para além do Governo Regional da Madeira, com o apoio da Marinha Portuguesa bem como do Instituto Hidrográfico, do Sanas Madeira, da Yamaha Portugal, da Cepsa, da Neptune Pirate, da Técnica Náutica, da Região Autónoma dos Açores, da Dupla DP, da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, da Liga Portuguesa contra o Cancro, e como não poderia deixar de ser do Club Sport Marítimo (entidade organizadora).

Esta travessia é considerada um novo recorde do Guiness, embora ainda se aguarde a confirmação por parte dessa organização.

Travessias:

2000 – Funchal/Porto Santo (42 milhas náuticas) duração 2h00

2001 – Funchal/Ilhas Desertas (22 milhas náuticas) duração 1h00

2008 – Funchal/Selvagens (160 milhas náuticas) duração 8h30m

2009 – Funchal/Canárias (260 milhas náuticas) duração 14h30m

2010 – Marrocos/Funchal (370 milhas náuticas) duração 24h30m

2013 – Lisboa/Funchal (521 milhas náuticas) duração 48h30

2018 – São Miguel (Açores)/Funchal (530 milhas náuticas) duração 38h06