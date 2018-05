Governo Regional felicita Madeira Andebol SAD pela conquista da Taça de Portugal feminina

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, felicitou hoje a equipa sénior feminina da Madeira Andebol SAD pela conquista da Taça de Portugal.

Segundo uma nota da Presidência do Governo Regional, a conquista da Taça de Portugal “vem coroar com êxito uma época de excelência, onde também se assinala a vitória no Campeonato Nacional”.

“A todos os dirigentes e atletas, o presidente do Governo Regional dá os parabéns e deseja que muitos outros êxitos se repitam, para orgulho de madeirenses e porto-santenses”, conclui.

A equipa de andebol feminino do Madeira SAD conquistou hoje a sua 18.ª Taça de Portugal, ao vencer o SIR 1.º de Maio por 27-14, em Vila Pouca de Aguiar.

Com este êxito, o Madeira SAD faz o pleno, uma vez que conquistou campeonato e Supertaça.

O Madeira SAD lidera a lista de 13 vencedores da Taça de Portugal com 18 troféus, seguido do Benfica com seis, Colégio de Gaia, Académico do Funchal e Liceu Maria Amália com três.