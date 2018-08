Governo Regional destaca “coragem, audácia e bravura” de Frederico Rezende

Em representação do Governo Regional da Madeira, a secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço marcou presença, na noite de sábado, no Cais da cidade do Funchal, onde recebeu o piloto português Frederico Rezende, à chegada da sua Travessia Açores-Madeira, em mota de água.

O atleta do Marítimo entra para o Livro do Guiness, após ter concluído a travessia Açores-Madeira em mota de água em apenas 38 horas. De referir que Frederico Rezende tinha como principal objectivo concluir esta travessia em pleno oceano Atlântico num tempo de 48 horas, mas graças às boas condições meteorológicas encontradas ao longo da travessia o horário encurtado-se.

De realçar também que o piloto fez questão de fazer esta viagem, associando-se às Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas (imagem que inclusive fez parte da decoração da sua moto de água).

“O Governo Regional congratula-se pelo sucesso desta travessia, assim como pela sua integração nestas celebrações, na medida em que esta prova, pela sua natureza e características, é bem representativa dos valores que os 600 Anos assinalam”, sublinhou, na ocasião, Paula Cabaço, destacando, entre outros, precisamente “a importância do mar, a bravura e a coragem que nos caracterizaram no período das descobertas”.

Esta prova, integrada nos 600 Anos, contou com o apoio de diversos parceiros, públicos e privados, na sua realização.