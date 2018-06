Governo quer colaboração do SJ para denunciar violência no desporto

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, pediu a colaboração do Sindicato dos Jornalistas (SJ) para denunciar e combater a violência no desporto, anunciou hoje a estrutura sindical após uma audiência com o governante.

“Preocupado com o ambiente de crispação no desporto, nomeadamente no futebol, o ministro da Educação, que tutela também o Desporto, pediu a colaboração do SJ para denunciar e combater a violência e para fazer pontes com os jornalistas e os órgãos de informação no sentido de promover o exercício de um jornalismo responsável e de qualidade”, anunciou o sindicato em comunicado.

O SJ foi recebido em audiência por Tiago Brandão Rodrigues para falar sobre violência no Desporto e Literacia Mediática.

No encontro, o sindicato lembrou que já se reuniu com os órgãos de comunicação social, aos quais manifestou “a importância de uma posição conjunta em defesa da credibilidade do jornalismo, que não pode ser passivamente conivente com o actual estado de coisas” e voltou a exigir a intervenção da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

O SJ realçou que o Desporto surge a par com a Educação, tendo “uma importante responsabilidade na formação dos mais jovens” e, por isso, lamentou que o futebol “esteja a servir para alimentar climas de ódio e perseguição, em vez de cumprir a sua importante função social”.

O sindicato tem reportado todos os casos de violência ou ameaça contra jornalistas às entidades competentes desde que a Assembleia da República aprovou uma alteração do Código Penal que passou a considerar crime público “as agressões a jornalistas no exercício das suas funções ou por causa delas” e que os jornalistas passaram a integrar a lista de profissões com direito a “proteção acrescida”.

O SJ considera que não são necessárias mais leis, sublinhando que “importa é monitorizar e fiscalizar a aplicação prática das já existentes e impor sanções aos que as transgridem, dentro ou fora dos recintos desportivos”.

Durante o encontro, Tiago Brandão Rodrigues confirmou ainda o apoio ao projecto de Literacia Mediática que o SJ apresentou ao Ministério da Educação no final do ano passado e “comprometeu-se a encontrar uma forma de o financiar, para que possa avançar já próximo ano lectivo”, diz ainda o sindicato.