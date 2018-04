Golos de Suárez e Messi evitam primeira derrota do Barcelona no campeonato

O FC Barcelona empatou hoje na deslocação ao Sevilha, em jogo da 30.ª jornada da Liga espanhola de futebol, com dois golos em dois minutos a evitarem a primeira derrota no campeonato.

O Sevilha adiantou-se no encontro por Vázquez (36) e Muriel (50), segurando a vantagem até aos últimos minutos do encontro, quando o uruguaio Suárez, aos 88, e o ‘substituto’ Messi, aos 89, ‘salvaram’ a equipa de Ernesto Valverde da primeira derrota na liga esta época.

Os catalães continuam líderes destacados de ‘La Liga’, com 76 pontos, mais 12 do que o Atlético de Madrid, adversário do Sporting nos quartos de final da Liga Europa, que no domingo recebe o Deportivo e pode aproximar-se, enquanto o Sevilha perdeu a oportunidade de subir ao quinto lugar à condição e continua em sexto, com 46.

Numa primeira parte em que a equipa da casa, com Daniel Carriço no banco, foi superior, e o golo de Vázquez, a passe do argentino Correa, trouxe justiça ao marcador, antes de o colombiano Muriel, aos 50, ampliar a vantagem na entrada para a etapa complementar.

Os ‘culés’, que tiveram Nelson Semedo e André Gomes como suplentes não utilizados, só ‘acordaram’ nos últimos 20 minutos, quando aumentaram a pressão, com Lionel Messi, que tinha sido poupado, em jogo desde os 58.

Suárez reduziu aos 88 minutos, alimentando a esperança catalã, e Messi, a passe do brasileiro Coutinho, manteve a invencibilidade do líder do campeonato intacta durante mais uma jornada.

Antes, dois golos do galês Gareth Bale, aos 26 e aos 51 minutos, este último de grande penalidade, e outro de penálti do francês Benzema (39), que hoje foi ‘capitão’ no 400.º jogo pelos madrilenos, deram o triunfo ao Real Madrid em casa do Las Palmas.

O técnico francês Zinedine Zidane deixou vários titulares de fora, com Cristiano Ronaldo à cabeça, a pensar no duelo de terça-feira com a Juventus, para a Liga dos Campeões, mas o campeão em título não sentiu grandes dificuldades para bater um ‘aflito’ Las Palmas.

O Real Madrid continua no terceiro lugar, agora com 63 pontos, menos um que o Atlético de Madrid, e mais quatro que o Valência, que visita o Leganes no domingo.

Antes, o Girona falhou a oportunidade de subir ao sexto lugar à condição ao empatar a uma bola na receção ao Levante, podendo ainda ser ultrapassado no sétimo posto pelo Bétis, que na segunda-feira visita o Getafe.

Em duelo de duas equipas do meio da tabela, Unai Núñez adiantou o Athletic de Bilbau aos 55 minutos, entrando a vencer na receção ao Celta de Vigo, mas Brais Mendez, já nos descontos, empatou a contenda.