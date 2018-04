Um golo de Hurtado, aos 90+2, permitiu ao Vitória de Guimarães vencer o Moreirense por 1-0, no jogo de abertura da 32.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Guimarães.

Com este triunfo, os vitorianos sobem ao oitavo lugar da prova com 40 pontos, enquanto o Moreirense mantém o 13.º com 32 pontos, mais cinco pontos do que a primeira equipa abaixo da linha de despromoção, o Feirense.