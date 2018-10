Golo de Cristiano Ronaldo não evita primeiro desaire da Juventus

A Juventus perdeu esta tarde os seus primeiros pontos para o campeonato, ao consentir um empate (1-1), no seu reduto, frente ao Génova.

A partida até começou bem para a Vecchia Signora, com Cristiano Ronaldo a apontar o seu quinto golo na competição, à passagem do minuto 16, quando encostou uma bola para o fundo das redes, no segundo poste, após defesa incompleta de Radu.

No segundo tempo o Génova empatou por intermédio de Daniel Bessa, ao minuto 67, fazendo com que os pupilos de Allegri perdessem a oportunidade de cimentar a liderança na Serie A.

Com este empate, a Juventus lidera com 25 pontos, mais sete que o segundo classificado, o Nápoles, que tem menos um jogo. Já o Génova sobe até ao 10.º posto com 13 pontos.