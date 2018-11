Golaço de Ronaldo não evitou primeira derrota da Juventus esta época (com vídeo)

Um golaço de Cristiano Ronaldo frente ao Manchester United, esta noite, no Allianz Stadium, não foi suficiente para evitar a primeira derrota da Juventus, esta época.

Em jogo alusivo à quarta jornada do Grupo H, da Liga dos Campeões, o ‘astro’ madeirense até adiantou a ‘Vecchia Signora’ no marcador, ao minuto 65, com um ‘tiro’ de primeira a fuzilar as redes de De Gea, mas o Manchester United não se deu por rendido e em quatro minutos operou a reviravolta. Primeiro por Mata (86’) e depois graças a um auto-golo de Alex Sandro (90’).

Nas contas do grupo, a Juventus lidera com nove pontos, seguido do Manchester United, com sete. Já o Valência, que venceu o Young Boys por 3-1, está no 3.º lugar com cinco pontos. Os suíços ocupam a última posição do grupo, com um ponto conquistado.