Ginastas madeirenses na Super Final de Trampolim Sincronizado, em Guimarães

Os ginastas madeirenses, José Pedro Quintal (CTM Ponta do Sol) e António Martins (Acro Clube da Maia) vão estar presentes na Super Final de Trampolim Sincronizado, que se realizará no Multiusos de Guimarães, entre os dias 8 e 10 de junho. Esta participação surge após conseguirem um brilhante terceiro lugar no Campeonato Nacional da Especialidade, que se realizou em Loulé, no passado mês de maio. Na prova rainha da ginástica nacional, apenas estarão presentes os seis primeiros classificados do respetivo campeonato nacional, onde disputarão o título de “Super Campeões”. Para o técnico do CTM Ponta do Sol, Gonçalo Marques “... esta prova vai ser para dar tudo. Nas finais de aparelhos não há estratégias. Os dois ginastas subirão para os Trampolins e farão a sua série final com bastante dificuldade, sincronismo e execução de forma a poderem ganhar o título. Se não arriscarmos ficaremos em 6º classificado com toda a certeza. Tenho a plena convicção que será difícil para nós, mas também para os adversários. Os dois ginastas são experientes em finais e o que ditará o campeão serão pequenos detalhes. Apesar de estarem separados fisicamente, treinaram imenso e a série está com imensa qualidade. Amanhã (dia 8) estaremos todo o dia a treinar em conjunto, em Espinho, para eliminar alguns detalhes.