Ginastas madeirenses conquistam terceiro ligar em Guimarães

Os ginastas madeirenses José Pedro Quintal (CTM Ponta do Sol) e António Martins (Acro Clube da Maia) conquistaram, ontem, 9 de Junho, o 3.º lugar nas Super Finais de Trampolim Sincronizado, no escalão de seniores, disputado no Multiusos de Guimarães.

A prova contou com seis duplas de ginastas uma vez que, nas super finais, só estão os seis melhores classificados do respectivo campeonato nacional. A dupla madeirense já tinha conseguido um 3.º lugar no campeonato nacional que se realizou em Maio passado, em Loulé.

Para o treinador do CTM Ponta do Sol, Gonçalo Marques, “o objectivo está cumprido. O modelo de competição das super finais de ginástica é altamente competitivo uma vez que até ao último segundo nunca se sabe quem ganha”, referiu, adinatando que os ginastas tiveram uma excelente prestação e o terceiro lugar é “merecido e justo”.

As duplas do Trampolins Clube de Leiria (TCL) e Sporting Clube de Portugal (SCP) foram um pouco mais fortes.

Resultados finais:

1.º clas. - TCL - 41.850 pts

2.º clas. - SCP - 40.625 pts

3.º clas. - CTMPS/ACM - 39.950 pts