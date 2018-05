Pedro Proença, presidente da Liga, está presente na Gala do Marítimo, que decorre esta noite na Sala de Congressos do Casino da Madeira. Na festa maritimista, com ‘casa cheia’, marcam presença também o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e o presidente da Assembleia Regional, Tranquada Gomes.

Nesta Gala, que exalta a alma verde- rubra, serão distinguidos melhores do ano em todas as modalidades do clube.