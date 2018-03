Futebolista croata morre em campo ao ser atingido pela bola no peito

Bruno Boban, jogador do Marsónia que milita na III Divisão croata, morreu em pleno campo de futebol durante o encontro com o Pozaga Slavonija, pouco depois de ter sido atingido pela bola no peito num lance aparentemente normal do jogo.

No final da jogada, Boban agachou-se, permaneceu uns segundos na posição de cócoras e acabou por cair inanimado no relvado. Ao inteirar-se da gravidade da situação, o árbitro do encontro solicitou a entrada imediata da equipa médica do Marsónia. As manobras de reanimação tiveram início através de massagem cardíaca e, depois, com a aplicação do suporte avançado de vida. As tentativas de devolver pulso ao atleta arrastaram-se durante 40 minutos. Mas foram inglórios.

Desconhece-se se o ressalto de bola foi suficiente para provocar uma eventual paragem cardio-respiratória ou se há outras explicações para esta morte súbita em campo que deixou todos afectados e bastante consternados. Sabe-se que até ao momento o clube não comunicou oficialmente o motivo da causa da morte.

Bruno Boban era o melhor marcador da III Divisão croata, de acordo com a imprensa desportiva croata. Era familiar de Zvonomir Boban que jogou no AC Milan e que é considerado um dos melhores jogadores de sempre na selecção da Croácia.

A morte súbita deixou o futebol croata em estado de choque. A imprensa lembra outros casos similares como o que vitimou no início do mês Davide Astori, capitão da Fiorentina, da I Liga italiana, que morreu aos 31 anos durante o sono, no quarto do hotel, na véspera do jogo com a Udinese.

Também em Portugal, todos os fãs do futebol recordam o momento horrendo da morte de Miklos Feher durante o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, a 25 de Janeiro de 2004, transmitido em directo.