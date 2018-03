Fu Yu, Marcos Freitas e Tiago Apolónia no Mapa Final no Qatar

Fu Yu, Marcos Freitas e Tiago Apolónia estão qualificados para o Mapa Final do Open do Qatar, no qual a atleta olímpica portuguesa eliminou a campeã da Europa em título.

Fu Yu (n.º 36 do ranking mundial) vai defrontar na 1.ª ronda a japonesa Kasumi Ishikawa (n.º 3), em partida que se realiza na quarta-feira a partir das 11h40 (hora em Portugal continental).

Na fase de grupos, venceu a turca Melek Hu, campeã da Europa, e a eslovaca Barbora Balazova, ambas por 1-4.

Tiago Apolónia (n.º 37) tem como adversário o chinês Xin Xu (n.º 5), encontro que começa às 14h20. O internacional português venceu o japonês Kazuhiro Yoshimura por 4-3 e o peruano Brian Afanador por 4-1 na fase de grupos e o chinês Chuqin Wang na ronda preliminar.

Já o madeirense Marcos Freitas (n.º 13) defronta o ucraniano Lei Kou (n.º 35) a partir das 15h10, depois de ter tido entrada direta no mapa final.

João Monteiro foi afastado na ronda preliminar pelo croata Andrej Gacina, ao perder por 2-4 (11-5, 6-11, 11-9, 4-11, 4-11, 8-11). Na fase de Grupos, João Monteiro venceu o indiano Harmeet Desai (4-1), o tailandês Yanapong Panagitgun (4-1) e o jogador do Qatar, Abdulaziz Al-Hajaji (4-0).

João Geraldo foi eliminado logo no grupo, depois de perder por 0-4 com o húngaro Daniel Kosiba, apesar de ter vencido o indiano Sathiyan Gnanasekaran (4-1).