Frente MarFunchal - Swim’18 realiza-se no Lido no dia 22

A Frente MarFunchal, em parceria com a Associação de Natação da Madeira, organiza o Frente MarFunchal - Swim’18.

O evento terá lugar no Complexo Balnear do Lido, no próximo sábado, 22 de Setembro.

Esta maratona de natação decorrerá das 9 às 24 horas, com um programa de actividades desportivas que inclui a prova 12 horas a nadar, das 10 às 22 horas, uma aula de hidroginástica, às 9:15, um jogo de pólo aquático entre o Juventude Atlântico Clube e o Sport Algês e Dafundo, às 12 horas, bem como três provas de mar, águas abertas, a partir das 16 horas.

Depois da entrega dos prémios aos vencedores, haverá ainda tempo para celebrar e conviver.