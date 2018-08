Frederico Rezende regressa no dia 5 de Agosto à Madeira

No âmbito da travessia em mota de água, que unirá Açores (Ponta Delgada) ao Funchal, o atleta maritimista Frederico Rezende partiu hoje, pelas 08 horas, e regressa, entre as 00 e as 08 horas do dia 5 de Agosto.

Anteriormente o atleta do Club Sport Marítimo realizou outras travessias, entre elas, Lisboa-Funchal, em Setembro de 2013, sendo que bateu o record do ‘Guiness World Record’, na categoria de ‘Longest Jet Ski Uninterrupted Cross In Open Sea’.

O percurso do atleta pode ser acompanhado aqui