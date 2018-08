Frederico Rezende já completou a travessia Açores-Madeira

Frederico Rezende chegou pelas 23h20 ao Cais 8 do Porto do Funchal, depois de ter partido do Cais do Sardinha, na Ponta Delgada, na sexta-feira, pelas 8h14 locais.

Guiando uma mota de água, o atleta do Marítimo concluiu a façanha em 38 horas, tempo necessário para ligar as duas Regiões Autónomas de Portugal numa extensão de aproximadamente 607 milhas náuticas, qualquer coisa como 976.912 metros.

Este novo feito representa um novo Recorde para o Livro do Guiness.