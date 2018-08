Frederico Rezende a cerca de 100 milhas de concluir travessia Açores-Madeira

O piloto português Frederico Rezende está perto de concluir a travessia Açores-Madeira em mota de água.

Pelas 14h30 de hoje o administrador da Tecnovia tinha já completado um total de 453 milhas náuticas (730 quilómetros) pelo que tudo indica que deverá cortar a linha de chegada, instalada na baía do Funchal no final do dia de hoje.

De referir que Frederico Rezende tinha como principal objectivo concluir esta travessia em pleno oceano Atlântico num tempo de 48 horas, mas tudo leva a querer que irá realizar as cercas de 560 milhas náuticas do percurso em menos tempo, e tudo devido ao facto de ter encontrado excelentes condições meteorológicas ao longo da travessia.

Esta prova conta com o apoio da Presidência do Governo Regional da Madeira, da Comissão Executiva dos 600 anos da Descoberta da Madeira, da ENM, da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, do DIÁRIO, da Yamaha Portugal, da Neptune Pirate, da Cepsa, da Região Autónoma dos Açores, da Técninautica, dos SANAS Madeira, da Dupla DP e do Club Sport Marítimo.