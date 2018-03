Francisco Neto chama 20 jogadoras para jogo com a Bélgica para o Mundial2019

O selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, convocou 20 jogadoras para o jogo de qualificação para o Mundial2019 frente à Bélgica, entre as quais Nádia Gomes, que se estreou na recente ‘Algarve Cup’.

Em relação às jogadoras que representaram a formação das ‘quinas’ na prova algarvia, o técnico luso prescindiu de três bracarenses (Ana Rita Oliveira, Mélissa Antunes e Laura Luís), mantendo as restantes eleitas.

O jogo com a Bélgica disputa-se a 06 de abril, a partir das 19:30, em Lovaina, e é o quarto de qualificação para o Mundial de França, em 2019, depois das derrotas por 1-0 em casa com a mesma seleção belga e com a Itália e da goleada imposta à Moldávia, por 8-0, também em casa.

Portugal encontra-se em terceiro lugar do agrupamento, com três pontos, enquanto as belgas seguem no segundo, com nove pontos, depois de terem vencido os jogos com Moldávia (12-0), Portugal (1-0) e Roménia (3-2). A Itália lidera o Grupo 6 com 12 pontos, tendo mais um jogo disputado.

Depois da primeira participação no Europeu da Holanda, em 2017, Portugal sonha com a estreia na fase final de um Mundial, que irá decorrer em terras gaulesas, entre 07 de junho e 07 de julho de 2019.

Lista de 20 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Sporting de Braga) e Inês Pereira (Sporting).

- Defesas: Nádia Gomes (Orlando Pride, EUA), Mónica Mendes (Brescia, Ita), Raquel Infante (Rodez Aveyron, Fra), Sílvia Rebelo (Sporting de Braga), Carole Costa (Sporting) e Matilde Fidalgo (Sporting).

- Médios: Dolores Silva (Sporting de Braga), Andreia Norton (Sporting de Braga), Vanessa Marques (Sporting de Braga), Ana Capeta (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Tatiana Pinto (Sporting) e Cláudia Neto (Wolfsburgo, Ale).

Avançados: Carolina Mendes (Atalanta, Ita), Jéssica Silva (Levante, Esp), Ana Borges (Sporting), Ana Leite (Sporting) e Diana Silva (Sporting).