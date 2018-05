Francisco Luís e Gabriela Silva são os novos Campeões Regionais de Aquatlo

A 7.ª edição do Aquatlo da Calheta, prova pontuável como 8.ª etapa do Circuito Regional de Triatlo, Campeonato Regional de Aquatlo Absoluto e Cadetes, disputada ontem, 27 de Maio, atraiu cerca de 120 atletas.

Na competição principal, disputada na distância Sprint (700m Natação/5.2kms Corrida), as vitórias e Títulos Regionais de Aquatlo sorriram a Francisco Luís (Ludens de Machico) e Gabriela Silva (ACD Jardim da Serra).

Em masculinos, Francisco Luís saiu da água com um atraso na ordem dos 30seg para Bruno Freitas (Ludens de Machico) e Pedro Ideia (ACD Jardim da Serra), vindo a recuperar com relativa facilidade na primeira metade do segmento de corrida final, para vencer com um tempo de 27min28seg.

Bruno Freitas, acabou por ficar com o 2.º lugar do pódio e Vice Título Regional, completando a prova em 27min56seg. Pedro Ideia, no seu primeiro ano na modalidade, demonstrou uma melhor consistência entre segmentos, permitindo-lhe segurar o 3.º do pódio, com um tempo de 28min06seg.

Em femininos, Gabriela Silva realizou uma prova de muito bom nível, com uma natação próxima da liderança e com um segmento de corrida de grande valia, que lhe permitiu vencer com um tempo de 31min34seg, tendo a companhia no pódio de Carolina Boulhosa (GD Corticeiras) em 2º, com um tempo de 32min08seg, e Joana Sousa (CAF) em 3º, com um tempo de 32min53seg.

Na categoria de Cadetes, em que também se definiu o Campeão Regional de Aquatlo desta categoria, os pódios compuseram-se por esta ordem:

Gabriela Silva (ACD Jardim da Serra) e Pedro Fernandes (CAF); Carolina Boulhosa (GD Corticeiras) e Diego Cisneros (CF Andorinha/Aquimadeira Solutiones); Fábio Nunes (GD Corticeiras) e Joana Sousa (CAF).

Na categoria de Paratriatlo, registou-se a presença de Rodolfo Alves (CD Aquático) que realizou a distância Super-Sprint (300m natação/2kms corrida) com distinção, e continua a sua aprendizagem rumo à Taça do Mundo de Paratriatlo, a 27 e 28 de Outubro, no Funchal.

Em estafetas, a vitória foi para a equipa ‘CAF 01’ composta por André Almeida/Alcídio Ferro, seguidos da equipa ‘CAF 02’ composta por Pedro Sequeira/Fernando Faria e em 3.º a equipa do ‘GD Corticeiras’, de Fernando Teixeira/Sandra Teixeira.

Nos escalões mais jovens, representando cerca metade dos participantes da jornada, as vitórias foram para :

Juvenis: João Marote (Ludens de Machico) e Margarida Roque (CF Andorinha/Aquimadeira Solutions)

Iniciados: Gonçalo Santos e Bruna Belo (ACD Jardim da Serra)

Infantis: Simão Carvalho (Ludens de Machico) e Inês Câmara (CAF)

Benjamins: Matias Olival (Ludens de Machico) e Eleine Mateus (CAF)

No que respeita a clubes, o Ludens de Machico em masculinos e o CAF em femininos, alcançaram o triunfo, nesta 1.ª etapa dos Campeonatos Regionais de Clubes de Aquatlo.

A ARTM, entidade organizadora, agradece o apoio de várias entidades publicas, em especial à Câmara Municipal da Calheta, AMDpt, SER – DRJD e FTP. A organização contou igualmente com o apoio do Porto de Recreio da Calheta, Auto Zapecar; Europcar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Fisiomadeira e Socorro Madeira.