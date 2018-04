Francisco Freitas foi o melhor madeirense no Madeira Island Ultra Trail

Francisco Freitas festejou há pouco a vitória de melhor atleta português e madeirenses na dura prova dos 115 quilómetros do Madeira Island Ultra Trail. O atleta da ACD Jardim da Serra veio a concluir num excelente nono lugar da classificação geral, tendo registado o tempo de 15.22,17 horas para percorrer os trilhos entre o Porto Moniz e Machico. O madeirense que foi ainda o vice-campeão da prova no escalão de veterano 40 anos, terminou a edição de 2018 a 1.25,07 hora do vencedor o letão Andris Ronimoiss.

David Cheraz festeja vitória na Maratona

O italiano David Cheraz venceu a prova de Maratona – 42 Km do Madeira Island Ultra Trail. Numa prova que teve o seu início na freguesia do Monte, no Funchal, e com a linha de meta a estar instalada em Machico o atleta da equipa Salomou concluiu o percurso num tempo total de 3.47,14 horas, deixando para trás o francês Alvin Lair que foi segundo com o registo de 3.52,35 horas. Já a medalha de bronze foi festejada pelo madeirense Ricardo Gouveia da ADR Água de Pena que terminou o percurso com o tempo de 3.58,38 horas.