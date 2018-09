Francisco Freitas festejou título de melhor português no Ultra Trail Mont Blanc

O madeirense Francisco Freitas foi coroado hoje, como o melhor atleta português na prova rainha do Ultra Trail de Mont Blanc. O atleta da ACD Jardim da Serra completou a dura prova de 170 quilómetros, do evento que é considerado como um dos melhores do Mundo na modalidade de trail running com um tempo de 24:40.38 horas, o que permitiu ser o 21.º da classificação geral e o sétimo melhor no escalão de veteranos 1.

Quanto ao grande campeão veio a ser o francês Xavier Thevenard que registou o tempo final de 20:44.16.