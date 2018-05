Francisco Abreu vai participar no TCR Portugal 2018

A Peugeot Portugal vai estar representada no TCR Portugal 2018 através de um Peugeot 308TCR, viatura que será partilhada pelo piloto madeirense Francisco Abreu e Rafael Lobato. À semelhança do projecto europeu que o primeiro disputa, a nova máquina concebida pela área de Competição Cliente da Peugeot Sport contará, em solo luso, com a preparação da Sports & You.

Campeão Ibérico do TCR 2017, vice-campeão Nacional de Velocidade TCR em 2016 e 2017 e campeão Nacional de Velocidade em 2015, Francisco Abreu pretende alcançar o título absoluto do TCR Portugal 2018, campeonato que disputará a par com as provas do TCR Europa.

Ao seu lado terá Rafael Lobato, outra das jovens esperanças da velocidade nacional, piloto que conta no seu palmarés, entre outros, com os cetros de vice-campeão Ibérico do TCR 2017, 3º classificado nos Nacionais de Velocidade 2017 e 2016 (TCR e Absoluto) e Campeão Nacional de Velocidade (2014)

A primeira das 4 provas do ‘TCR Portugal’ – incluída, como as restantes, no circuito multidisciplinar “Racing Weekend 2018” – tem lugar já este fim de semana (26 e 27 de Maio), no Circuito de Braga.

“É com grande orgulho e responsabilidade que integro esta segunda parceria com a Peugeot Portugal e a Sports & You, desta feita para o Nacional de Velocidade de TCR,” refere Francisco Abreu. “Em face dos meus resultados em Portugal nos últimos anos e, agora, com a experiência internacional que estou a ter, no TCR Europa, com o 308TCR, será, alegadamente, mais fácil abordar as quatro provas nacionais, para mais contando na equipa com o Rafael, um dos meus adversários nos últimos anos, piloto por quem tenho um respeito e admiração enormes.”