Francisco Abreu termina em 16.º lugar a Corrida 2 em Paul Ricard

O piloto madeirense Francisco Abreu terminou no 16.º lugar a atribulada Corrida 2 da jornada inaugural do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’, que se disputou ao longo do fim de semana no circuito de Paul Ricard/Le Castellet, num dia que não lhe correu de feição.

Este primeiro contacto em condições reais de competição, frente a uma ampla e variada concorrência, permitiu a recolha de dados importantes com vista à preparação da restante temporada, sendo que as atenções já estão apontadas para Zandvoort, na Holanda.

Depois do sólido 13º lugar alcançado ontem, na corrida inaugural da série ‘TCR Europa 2018’, Francisco Abreu apresentou-se mais confiante na grelha de partida para a Corrida 2 deste fim de semana de Paul Ricard/Le Castellet, mas uma alteração nas condições meteorológicas viria a ditar outro desfecho às suas pretensões.

Com a chuva a molhar bastante a pista, alterando substancialmente a aderência e, com isso, a abordagem às curvas e às ultrapassagens - detalhe que viria a definir a estrutura da própria corrida, interrompida a meio devido a um acidente de um seu adversário – o piloto madeirense nunca pôde demonstrar as suas reais valências.

Um toque sofrido logo após o arranque, numa altura em que tentava galgar alguns lugares, condicionou a prova do Peugeot 308TCR n.º 23, que, com a frente algo danificada, caía para 17.ª posição que ocupava no final aquando da sua interrupção. Dada nova partida, o piloto português via-se limitado na sua evolução pelos estragos infligidos na sua viatura, terminando esta Corrida 2 num inglório 16.º lugar, a mesma posição de onde saíra na grelha de partida.

“Não vou negar que as minhas expectativas em termos de posições finais em ambas as corridas era bem mais elevada, mas a realidade é esta”, começou por referir Francisco Abreu no final deste primeiro duplo evento de 2018, onde, “na equipa Sports & You, todos aprendemos muito sobre o novo 308TCR, nomeadamente o seu comportamento, em seco nos dois primeiros dias e hoje (ontem) no molhado, havendo, naturalmente, ainda muita coisa a analisar e a acertar, pelo que vamos trabalhar a fundo para as próximas provas. Segue-se a jornada em Zandvoort, circuito outrora palco do GP da Holanda de F1 e também conhecido pela sua elevada exigência, onde espero alcançar resultados mais de acordo com o currículo que defendo, bem como com o da Peugeot”.

A próxima dupla jornada do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’ terá lugar em Zandvoort, no fim de semana de 20 e 21 de Maio.