Francisco Abreu soma primeiro ponto no TCR Europe Touring Car Series 2018

O madeirense Francisco Abreu conquistou há pouco o primeiro ponto no TCR Europe Touring Car Series 2018 em automobilismo. Ao volante de um Peugeot 308 TCR o piloto do DIÁRIO cumpriu, ao início da tarde, segunda e derradeira volta da segunda prova do circuito europeu, que teve lugar em Zandvoort, na Holanda, tendo alcançado o 10.º posto e consequentemente conquistado o primeiro ponto no ranking do troféu desta temporada.

Depois de no domingo, na corrida inaugural, ter sido 11.º classificado, o jovem madeirense consegue assim o seu primeiro ponto com o 10.º lugar final, o que lhe garante agora o 16.º posto na classificação absoluta do TCR Europe após a conclusão de duas etapas, nomeadamente a de França e agora a de Holanda.

As próximas corridas estão agendadas para 9 e 10 de Junho no conhecido circuito de Spa-Francorchamps na Holanda.

De referir que Francisco Abreu integra a equipa ‘Sports & You’ num projecto da Peugeot Portugal.