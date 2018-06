Francisco Abreu e o Peugeot 308TCR em busca do reforço de resultados na Bélgica

A próxima paragem de Francisco Abreu e do seu Peugeot 308TCR será já neste fim de semana, em SPA-Francorchamps (Bélgica), considerado um dos mais icónicos circuitos do mundo. Será este o palco do terceiro duplo encontro do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’, uma pista onde o piloto da Peugeot Portugal irá mostrar a evolução entretanto registada desde que, há três semanas, conquistou os seus primeiros pontos da sua temporada internacional em carros de turismo.

Conjugando, este ano, os eventos do ‘TCR Europa’ com as corridas do ‘TCR Portugal’, Francisco Abreu tem vindo a acelerar o processo de aprendizagem ao volante do seu Peugeot 308TCR. Nele inclui-se um conjunto de novos circuitos europeus que compõem esta categoria reservada a carros de turismo seguindo-se, agora no alinhamento, e após Paul Ricard (França) e Zandvoort (Holanda), a pista belga de SPA-Francorchamps. Será ali que o piloto oficial da Peugeot Portugal irá defrontar os seus adversários em mais duas corridas, onde pretende conquistar mais um lote de pontos.

“Não vejo a hora de entrar em pista com o Peugeot 308TCR e começar a rodar nesse verdadeiro templo do automobilismo, que conheço bem dos simuladores e jogos de plataforma, vivendo no local toda a essência de zonas emblemáticas como La Source, Les Combes, Raidillion ou Rivage, sem esquecer a Eau Rouge, tida como uma das mais difíceis curvas do mundo da competição, mas que todos dizem proporcionar um enorme prazer de condução”, referiu Francisco Abreu. “É neste circuito desafiante e carregado de história que quero mostrar o quanto tenho evoluído aos comandos do 308TCR, carro com que conquistei os meus primeiros pontos há três semanas, em Zandvoort, e que, entretanto, também conduzi em Braga, no âmbito do TCR Portugal”.

O objectivo para SPA é, assim, “dar continuidade a esse maior conhecimento, aproveitando todo o potencial do 308TCR, carro com um comportamento fantástico e que, em SPA, irá contar com alguns dos mais recentes desenvolvimentos da Peugeot Sport,” acrescentou.

Coroado com um excelente 9º lugar na segunda das duas corridas realizadas na jornada holandesa, que lhe garantiu os 2 primeiros pontos do presente ano, o piloto de origem madeirense pretende “começar por garantir um bom set-up do 308TCR nos treinos livres, que me permita fazer uma boa Qualificação 1. O ideal será obter um tempo entre os 12 mais rápidos, algo que me levaria até à Qualificação 2, para aí poder lutar por uma melhor posição de partida em ambas as grelhas. Já nas corridas quero discutir os lugares dentro do top-10 e, no final de cada uma, conquistar mais pontos para ambos os Campeonatos de Pilotos e de Equipas.”

Produto da divisão de Competição Cliente da Peugeot Sport, o novo Peugeot 308TCR de Francisco Abreu é inscrito no ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’ pela Sports & You, distribuidor oficial da Peugeot Sport para Portugal e Espanha. Para além do apoio da Peugeot Portugal, este projeto conta com os seguintes parceiros: King Tony, iMED, Canon, Brisa e Marítimo.

SPA-Francorchamps palco de 2 corridas do ‘TCR Europa’

A internacionalização de Francisco Abreu aos comandos do Peugeot 308TCR prossegue neste fim de semana (dias 8 a 10 de junho) na Bélgica, no icónico de SPA-Francorchamps, circuito com presença quase ininterrupta no calendário da F1.

Integrado num alargado programa de corridas internacionais, que irão levar muito público às bancadas dispostas ao longo dos mais de 7 km de extensão do circuito, a entrada em pista de Francisco Abreu faz-se a partir das 10h48 desta sexta-feira, para uma primeira sessão de Treinos Livres, processo que se repete a partir das 16h35 desse mesmo dia.

No sábado, a partir das 10h55 realizam-se as Qualificações 1 e 2 que irão definir as grelhas de partida das duas corridas deste fim de semana belga do ‘TCR Europa’: Corrida 1 às 17h20 de sábado e Corrida 2 às 11h20 de domingo. Ambas terão transmissão direta em http://www.tcr-series.tv/.

Nota: horas locais, mais 1 hora do que em Portugal Continental.

A regulamentação do ‘TCR Europa’ em resumo

Cada evento integra duas sessões de Treinos Livres (30 minutos cada), mais uma Qualificação 1 (20 + 5 minutos) e Qualificação 2 (10 minutos, reservada aos 12 mais rápidos da Q1). A grelha de partida da Corrida 1 faz-se pela ordem de tempos da Q2 + Q1; para a Corrida 2, os 10 mais rápidos no final da Q2 vêem invertida a sua ordem de apresentação na grelha. Cada corrida dura 25 minutos, mais 1 volta. Mais informações em http://europe.tcr-series.com/